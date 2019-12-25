Вход в ЦПКиО на Елагином острове будет стоить 200 рублей с 4 октября

Стоимость для школьников, студентов и призывников останется на уровне 50 рублей.

В Петербурге с 4 октября вырастет стоимость входного билета в Центральный парк культуры и отдыха имени С. М. Кирова на Елагином острове. Об этом сообщили в учреждении.

За вход нужно будет платить 200 рублей, для держателей "Единой карты петербуржца" цена составит 150 рублей, а абонемент обойдется в 1 тыс. рублей. Стоимость для школьников, студентов и призывников останется на уровне 50 рублей.

Бесплатно в парк могут попасть пенсионеры, многодетные семьи, инвалиды первой и второй групп, жители блокадного Ленинграда, участники СВО и их семьи и другие льготники.

