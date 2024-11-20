Фанаты "Зенита" смогут бесплатно попасть на уникальную выставку в Эрмитаже

Музей приглашает на выставку, посвященную 100-летию "Зенита"

В Государственном Эрмитаже стартовала выставка "Зенит - Петербург. 100 лет вместе", на которую владельцы билетов в музей могут попасть бесплатно. Об этом сообщили в пресс-службе Эрмитажа.

Выставка занимает 12 залов и включает более двух тысяч экспонатов. Здесь представлены мультимедиа, интерактивные объекты и инсталляции, демонстрирующие историю футбольного клуба "Зенит" и его связь с Петербургом. Экспозиция охватывает период от зарождения клуба на Ленинградском металлическом заводе до крупных побед на европейской арене и современного статуса команды как одного из самых титулованных клубов России.

Аудиогид к выставке начинается с рассказа генерального директора Эрмитажа Михаила Пиотровского о пересечении истории города, музея и клуба. Выставка будет работать до 28 сентября, билеты в Эрмитаж можно приобрести онлайн или в кассах музея в день посещения.

Ранее Эрмитаж эвакуировали из-за анонимной угрозы.

Фото: пресс-служба Эрмитажа