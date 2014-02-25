Эрмитаж вновь эвакуировали из-за анонимной угрозы

Государственный Эрмитаж в Петербурге вновь эвакуировали днем 16 сентября из-за поступившей анонимной угрозы. Об этом рассказали в учреждении.
Отмечается, что Служба безопасности музея и росгвардейцы эвакуировали посетителей в соответствии с регламентом. В ходе проверки всех залов и служебных помещений угроз не обнаружено.
Сейчас все экспозиционные комплексы Эрмитажа продолжают работу в обычном режиме. Если ваш визит прервала эвакуация, вы можете вернуться в музей сегодня или в любой другой день его работы.
Пресс-служба Эрмитажа
Ранее гостей Эрмитажа эвакуировали по этой же причине 9 сентября.
Фото: Piter.TV
