Эрмитаж вновь эвакуировали из-за анонимной угрозы

Государственный Эрмитаж в Петербурге вновь эвакуировали днем 16 сентября из-за поступившей анонимной угрозы. Об этом рассказали в учреждении.

Отмечается, что Служба безопасности музея и росгвардейцы эвакуировали посетителей в соответствии с регламентом. В ходе проверки всех залов и служебных помещений угроз не обнаружено.

Сейчас все экспозиционные комплексы Эрмитажа продолжают работу в обычном режиме. Если ваш визит прервала эвакуация, вы можете вернуться в музей сегодня или в любой другой день его работы. Пресс-служба Эрмитажа

Ранее гостей Эрмитажа эвакуировали по этой же причине 9 сентября.

Фото: Piter.TV