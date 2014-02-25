  1. Главная
Эрмитаж вновь эвакуировали из-за анонимной угрозы
Сегодня, 14:59
Эрмитаж вновь эвакуировали из-за анонимной угрозы

Служба безопасности музея и росгвардейцы эвакуировали посетителей в соответствии с регламентом.

Государственный Эрмитаж в Петербурге вновь эвакуировали днем 16 сентября из-за поступившей анонимной угрозы. Об этом рассказали в учреждении. 

Отмечается, что Служба безопасности музея и росгвардейцы эвакуировали посетителей в соответствии с регламентом. В ходе проверки всех залов и служебных помещений угроз не обнаружено. 

Сейчас все экспозиционные комплексы Эрмитажа продолжают работу в обычном режиме. Если ваш визит прервала эвакуация, вы можете вернуться в музей сегодня или в любой другой день его работы.

Пресс-служба Эрмитажа 

Ранее гостей Эрмитажа эвакуировали по этой же причине 9 сентября. 

Фото: Piter.TV 

