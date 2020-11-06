В Петербурге в 2025 году значительно вырастет цена на прогулки по рекам и каналам

Стоимость некоторых VIP-билетов увеличилась на 2 тысяч рублей, или более чем на 10%.

Перевозчики Петербурга поднимают стоимость билетов на прогулки на теплоходах по рекам и каналам в преддверии нового сезона. Об этом сообщил "Деловой Петербург".

Стоимость взрослого билета на прогулку под разводными мостами выросла примерно на 100 рублей, или почти на 5%. Посмотреть на Петербург с воды будет стоить в среднем 2,6 тысячи рублей. Один из самых дешёвых билетов подорожал на 200 рублей, до 1,2 тысяч рублей.

Стоимость некоторых VIP-билетов увеличилась на 2 тысяч рублей, или более чем на 10%. Некоторые маршруты в Петергоф и крепость Орешек подорожали на 300 и 400 рублей.

Навигационный сезон на Неве и на Малой Неве откроется 10 апреля 2025 года и продлится до 30 ноября. На других рукавах Невы мосты будут регулярно разводиться с 20 апреля до 15 ноября.

Фото: Piter.tv