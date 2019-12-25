Смольный утвердил новую стоимость проезда в метро и транспорте в 2022 году

Также с 1 февраля начнет действовать пересадочный тариф, который действует в течение часа.

Комитет по тарифам утвердил новую стоимость проезда в метро и наземном транспорте Петербурга. Об этом на пресс-конференции в Доме журналиста сообщил председатель комитета Дмитрий Коптин.

"Гостевой" тариф в метрополитене с 1 января подорожает с 60 до 65 рублей. В наземном транспорте стоимость проезда увеличится с 55 до 60 рублей. Будет увеличена и стоимость по "Подорожнику". В метро с 41 рубля стоимость увеличится до 45, в наземном транспорте – с 36 до 40 рублей.

Также с 1 февраля начнет действовать пересадочный тариф, который действует в течение часа. Первая поездка будет стоить 40 рублей, вторая – 10 рублей, последующие – бесплатно.

Ранее у пяти станций метро Петербурга снесли более 10 незаконных торговых точек.

Фото: Piter.tv