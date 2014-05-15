В Ленобласти изменилась стоимость проезда на 12 автобусных маршрутах

До этого момента, начиная с 1 февраля, стоимость билетов на обозначенных направлениях оставалась неизменной.

С 11 февраля в Ленинградской области изменился тариф на проезд по ряду автобусных маршрутов. Повышение введено двумя транспортными операторами: ООО "Стерус-Н" в Выборгском районе и ООО "Транс-Балт" в Гатчинском городском округе, говорится в сообщении областного транспортного комитета.

Компания "Стерус-Н" скорректировала плату за проезд на линиях номер 129, 128, 124, 138, 125 и 809. У фирмы "Транс-Балт" новый тариф применяется на маршрутах 500, 536, 537, 521, 526 и 533.

До этого момента, начиная с 1 февраля, стоимость билетов на обозначенных направлениях оставалась неизменной.

Фото: пресс-служба Комитета по транспорту Ленобласти