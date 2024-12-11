В Петербурге за декабрь выросли цены на продукты, технику и услуги

Наибольшее подорожание зафиксировано на плодоовощную продукцию.

В декабре 2024 года минимальная стоимость потребительской корзины в Санкт-Петербурге увеличилась на 3,9% по сравнению с предыдущим месяцем и составила 8178 рублей. Такие данные приводятся в отчете Петростата.

Наибольшее подорожание зафиксировано на плодоовощную продукцию — цены выросли на 13,1%. Значительнее всего подорожали свежие огурцы (+47,7%), помидоры (+17,1%) и картофель (+12,4%). Среди фруктов заметно увеличились цены на бананы (+11,7%), груши (+9,6%) и яблоки (+6,5%). В то же время апельсины подешевели на 9,1%, а лимоны — на 5,4%.

Среди других товаров рост цен коснулся красной икры (+8,6%), мороженой рыбы (+6,6%) и мяса индейки (+4%). Также подорожали печенье (+5,9%), сосиски и сардельки (+4,3%), сметана (+4%) и сыры (+3,4%). Стоимость говядины увеличилась на 3,1%. Из продуктов подешевели гречневая крупа (-3,6%), йогурты (-1,6%) и растворимый кофе (-1,6%).

Бытовая техника в декабре также подорожала. Электрочайники стали дороже на 8%, плиты — на 7,4%, а стиральные машины — на 5,3%.

Повышение стоимости затронуло и услуги. Поездки на такси подорожали на 6,1%, отдых в пансионатах — на 5,8%, а услуги профессионального обучения — на 2,9%. В то же время в сфере зарубежного туризма отмечено снижение цен на 7,6%.

Недавно петербурженка получила почти 258 тысяч рублей от ресторана из-за некачественной еды.

Фото: Piter.tv