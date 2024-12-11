Петербурженка получила почти 258 тысяч рублей от ресторана из-за некачественной еды

Спустя время у женщины и одного из детей были обнаружены признаки аллергического дерматита.

Петербургский ресторан выплатил более 200 тысяч рублей в пользу 39-летней женщины, пострадавшей от некачественных молочных продуктов. Об этом рассказали в отделе судебных приставов по Центральному району ГУФССП России по г. Санкт-Петербургу.

Многодетная петербурженка обратилась в суд с иском о защите прав потребителей. Выяснилось, что после рождения третьего ребенка она стала заказывать доставку из любимого ресторана – пельмени, борщ, манты, все заказы содержали в составе молочную продукцию. Услугами по приготовлению и доставке готовых блюд она пользовалась 4 месяца.

Спустя время у женщины и одного из детей были обнаружены признаки аллергического дерматита. Для защиты своих прав петербурженка обратилась в Роспотребнадзор. Было установлено, что аллергическую реакцию вызвали некачественные молочные продукты. Данный факт повлек приостановку деятельности комбината.

Женщина обращалась в ресторан с претензией о возврате денежных средств за приобретенные некачественные блюда, но не получила ответа. В свою очередь, сотрудники ресторана заявили, что петербурженка не может доказать, что в каждом заказе была молочная продукция, сведения о покупках из личного кабинета клиентки вскоре исчезли. В итоге суд, исследовав представленные по делу доказательства, поддержал многодетную мать и присудил ей почти 258 тысяч рублей, включая штраф и компенсацию морального вреда.

Должник произвел оплату задолженности только после того, как судебный пристав вынес постановление о запрете по внесению изменений в ЕГРЮЛ.

Фото: ГУФССП России по г. Санкт-Петербургу