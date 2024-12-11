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Петербурженка получила почти 258 тысяч рублей от ресторана из-за некачественной еды
Сегодня, 15:51
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Петербурженка получила почти 258 тысяч рублей от ресторана из-за некачественной еды

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Спустя время у женщины и одного из детей были обнаружены признаки аллергического дерматита.

Петербургский ресторан выплатил более 200 тысяч рублей в пользу 39-летней женщины, пострадавшей от некачественных молочных продуктов.  Об этом рассказали в отделе судебных приставов по Центральному району ГУФССП России по г. Санкт-Петербургу.

Многодетная петербурженка обратилась в суд с иском о защите прав потребителей. Выяснилось, что после рождения третьего ребенка она стала заказывать доставку из любимого ресторана – пельмени, борщ, манты, все заказы содержали в составе молочную продукцию. Услугами по приготовлению и доставке готовых блюд она пользовалась 4 месяца.  

Спустя время у женщины и одного из детей были обнаружены признаки аллергического дерматита. Для защиты своих прав петербурженка обратилась в Роспотребнадзор. Было установлено, что аллергическую реакцию вызвали некачественные молочные продукты. Данный факт повлек приостановку деятельности комбината.

Женщина обращалась в ресторан с претензией о возврате денежных средств за приобретенные некачественные блюда, но не получила ответа. В свою очередь, сотрудники ресторана заявили, что петербурженка не может доказать, что в каждом заказе была молочная продукция, сведения о покупках из личного кабинета клиентки вскоре исчезли. В итоге суд, исследовав представленные по делу доказательства, поддержал многодетную мать и присудил ей почти 258 тысяч рублей, включая штраф и компенсацию морального вреда.  

Должник произвел оплату задолженности только после того, как судебный пристав вынес постановление о запрете по внесению изменений в ЕГРЮЛ.

Фото: ГУФССП России по г. Санкт-Петербургу

Теги: компенсация, многодетная, ресторан
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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