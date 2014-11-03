Стоимость подержанных автомобилей в Петербурге упала на 3,3%

Основными факторами, повлиявшими на такое снижение цен на вторичном автомобильном рынке, являются избыток предложений и смена покупательских предпочтений.

Средняя стоимость подержанного автомобиля в Петербурге и Ленобласти снизилась в августе относительно июля на 3,3%, остановившись на отметке 2,03 млн рублей, согласно данным аналитической службы "Авто.ру Оценка".

Наиболее значительное уменьшение стоимости показали автомобили марки Vortex Tingo, потерявшие в цене 16,5% и теперь оцениваемые в среднем в 296 тыс. рублей. За ними следуют модели ЗАЗ Chance, ставшие дешевле на 14,8% (до 139 тыс. руб.) и Suzuki Grand Vitara, чья цена упала на 10,8%, до уровня 954 тыс. рублей.

В масштабах всей страны, по состоянию на август 2025 года, средний ценник на китайские авто б/у сократился на 5% по сравнению с прошлым годом, зафиксировавшись на отметке 2,1 млн рублей. Европейские, японские и корейские бренды продемонстрировали спад средней стоимости на 9%, опустив её до показателя в 2,3 млн рублей. Стоимость же отечественных машин осталась практически неизменной — около 701 тыс. рублей, лишь незначительно превышая прошлогоднюю цифру.

