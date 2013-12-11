В 2024 году в Петербурге стоимость платной парковки останется прежней

Напомним, что цена каждого часа зависит от категории транспортного средства и варьируется от 39 до 198 рублей.

В Петербурге в 2024 году стоимость платной стоянки останется на прежнем уровне. Соответствующее распоряжение появилось на сайте городского комитета по тарифам накануне, рассказали в Смольном 22 декабря.

В пресс-службе ведомства пояснили, что "действующий тариф покрывает расходы на развитие, содержание и обслуживание зоны парковки". Напомним, что цена каждого часа зависит от категории транспортного средства и варьируется от 39 до 198 рублей.

Кроме того, в 2024-м сохранится право на бесплатную стоянку с 08:00 до 20:00 для ряда льготников, останется возможность льготной платы за пользование парковочным местом в границах одного района для петербуржцев, которые проживают в зоне платной стоянки, и право оформления месячного или годового абонемента.

Поминутная оплата на парковке установлена в сентябре этого года. Со второго часа пользования стоимость одной минуты стоянки составляет от 0,65 до 3,30 рубля.

Ранее на Piter.TV: зону платной парковки в Петербурге в 2024 году будут убирать ежедневно.

Фото: Piter.TV