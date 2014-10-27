Мороженое в России подорожало на 20%

С января на 28% выросла стоимость сливок, сметаны (+ 18%) и молока (+16%).

Цены на мороженое в вафельном стаканчике выросли в России на 20%. Об этом сообщило РИА Новости.

Производители отмечают, что стоимость выросла из-за увеличения цены на продукты. Например, сахар еще в феврали покупали за 47 рублей килограмм, в марта он продавался уже за 90 рублей. Вафельный стаканчик к маю подорожал на 20%.

Также с января на 28% выросла стоимость сливок, сметаны (+ 18%) и молока (+16%).

В Петербурге в конце мая прошел Фестиваль мороженого.

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