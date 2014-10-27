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Мороженое в России подорожало на 20%
Сегодня, 9:58
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Мороженое в России подорожало на 20%

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С января на 28% выросла стоимость сливок, сметаны (+ 18%) и молока (+16%).

Цены на мороженое в вафельном стаканчике выросли в России на 20%. Об этом сообщило РИА Новости.

Производители отмечают, что стоимость выросла из-за увеличения цены на продукты. Например, сахар еще в феврали покупали за 47 рублей килограмм, в марта он продавался уже за 90 рублей. Вафельный стаканчик к маю подорожал на 20%.

Также с января на 28% выросла стоимость сливок, сметаны (+ 18%) и молока (+16%).

В Петербурге в конце мая прошел Фестиваль мороженого.

Фото: pexels

Теги: мороженое, стоимость
Категории: Лента новостей, Новости России,

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