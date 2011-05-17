В Петербурге стартовал Фестиваль мороженого

Как отметили в Смольном, обычно на празднике горожане съедают около 30 тонн лакомства.

Сегодня, 28 мая, в 13:00 состоялась церемония открытия Фестиваля мороженого. Полакомиться сладостями здесь горожанам предлагают до 21:00.

Сам фестиваль стартовал на площади Островского в 11:00. Его проводят в рамках празднования Дня города. Участники и гости смогут попробовать более 150 видов мороженого от ведущих производителей, а также весело и с пользой провести время.

Как отметили в Смольном, обычно на празднике горожане съедают около 30 тонн лакомства. Добавим, что за десерт придется заплатить.

Ранее на Piter.tv: в Петербурге открылся Фестиваль песчаных скульптур.

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