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В Петербурге стартовал Фестиваль мороженого
Сегодня, 14:04
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В Петербурге стартовал Фестиваль мороженого

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Как отметили в Смольном,  обычно на празднике горожане съедают около 30 тонн лакомства.

Сегодня, 28 мая, в 13:00 состоялась церемония открытия Фестиваля мороженого. Полакомиться сладостями здесь горожанам предлагают до 21:00. 

Сам фестиваль стартовал на площади Островского в 11:00. Его проводят в рамках празднования Дня города. Участники и гости смогут попробовать более 150 видов мороженого от ведущих производителей, а также весело и с пользой провести время. 

Как отметили в Смольном,  обычно на празднике горожане съедают около 30 тонн лакомства. Добавим, что за десерт придется заплатить. 

Ранее на Piter.tv: в Петербурге открылся Фестиваль песчаных скульптур.

Фото: Pexels

 

Теги: борис пиотровский, день города мероприятия, культура, праздники, события в петербурге, фестиваль мороженого
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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