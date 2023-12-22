Стала известна стоимость корюшки в Петербурге

Есть опасения, что под видом свежей корюшки могут продавать привезённую и размороженную рыбу с Камчатки.

В Петербурге открылись первые точки продажи свежей корюшки. Цена за 1 кг рыбы варьируется от 990 до 1400 рублей, пишет spb.aif.ru.

Горожане считают, что цены слишком высокие. Сезон ловли корюшки начинается в конце апреля, когда рыба, находившаяся в Финском заливе, отправляется на нерест. Это время, когда корюшка массово появляется на прилавках. Сейчас вылов корюшки ведут специализированные бригады и любители рыбной ловли, которые стремятся продать свой улов по более высокой цене.

Кроме того, есть опасения, что под видом свежей корюшки могут продавать привезённую и размороженную рыбу с Камчатки. С каждым годом количество выловленной корюшки растет, благодаря популярности этой рыбы. Например, в прошлом году на Ладожском озере было выловлено 1225 тонн корюшки при разрешенном объеме в 1112 тонн. А в 2022 году вылов составил 1082,9 тонны.

Ранее мы сообщили о том, что фестиваль "Корюшка идёт!" состоится в Ленобласти 18 мая.

Фото: Piter.TV