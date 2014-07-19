В Петербурге выросли цены на кофейные напитки

Самыми популярными напитками в Петербурге являются капучино, американо, латте, эспрессо, флэт уайт и раф.

Стоимость кофейных напитков в Петербурге и Ленинградской области за год (с июля 2023 по июль 2024 года) увеличилась на 9%. Наиболее заметный рост цен произошел на эспрессо (22%) и капучино (16%), а третье место занял раф (8%). Эти данные были предоставлены аналитиками IT-решений для рестораторов Quick Resto.

Самыми популярными напитками в Петербурге являются капучино, американо, латте, эспрессо, флэт уайт и раф. Другие виды составляют менее 10% от общего объема продаж, хотя тренд на альтернативные методы приготовления кофе набирает популярность.

Раф остается самым дорогим напитком – его средняя стоимость составляет 226 рублей. Исследование также показало, что те, кто в прошлом году предпочитал средний объем капучино (40% от объема продаж этого вида напитка), в 2024 году выбирают большой объем (48%).

Однако противоположная тенденция наблюдается у американо – потребители переходят с больших стаканчиков на средние после увеличения цены напитка на 13%.

Ранее мы сообщили о том, что за полгода петербуржцы потратили 12,1 млрд рублей на ювелирные изделия.

Фото: Piter.TV (создано с помощью "Шедеврум")