За полгода петербуржцы потратили 12,1 млрд рублей на ювелирные изделия

По сравнению с прошлым годом наибольший рост оборота ювелирного рынка произошел в Ленинградской области - на 41%.

Жители Петербурга в первом полугодии 2024 года приобрели ювелирные изделия на общую сумму 12,1 миллиарда рублей. Об этом свидетельствуют данные, собранные Аналитическим центром SOKOLOV.

Северо-Западный федеральный округ занимает 12% от общего объема продаж ювелирных изделий в России. Больше всего на украшения тратят жители Санкт-Петербурга, на втором месте - Калининградская область с объемом продаж в 1,8 миллиарда рублей, на третьем - Мурманская область с 1,1 миллиардом рублей. Следом идут Архангельская и Вологодская области, где на покупку украшений было потрачено по 1 миллиарду рублей.

Самый высокий средний чек в СЗФО зарегистрирован в Петербурге, где средняя стоимость одной покупки составляет 9 525 рублей. Эта сумма превышает среднюю по России - 8 509 рублей. На втором месте находится Мурманская область с 8 776 рублями, на третьем - Псковская область с 7 445 рублями.

По сравнению с прошлым годом наибольший рост оборота ювелирного рынка произошел в Ленинградской области - на 41%. За ней следуют Калининградская область с ростом на 37% и Вологодская область с ростом на 29%.Начало формы

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге рост задолженности по кредитам превысил 121 млрд рублей.

Фото: Piter.TV (создано с помощью "Шедеврум")