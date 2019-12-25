За полгода петербуржцы потратили 12,1 млрд рублей на ювелирные изделия

Жители Петербурга в первом полугодии 2024 года приобрели ювелирные изделия на общую сумму 12,1 миллиарда рублей. Об этом свидетельствуют данные, собранные Аналитическим центром SOKOLOV.
Северо-Западный федеральный округ занимает 12% от общего объема продаж ювелирных изделий в России. Больше всего на украшения тратят жители Санкт-Петербурга, на втором месте - Калининградская область с объемом продаж в 1,8 миллиарда рублей, на третьем - Мурманская область с 1,1 миллиардом рублей. Следом идут Архангельская и Вологодская области, где на покупку украшений было потрачено по 1 миллиарду рублей.
Самый высокий средний чек в СЗФО зарегистрирован в Петербурге, где средняя стоимость одной покупки составляет 9 525 рублей. Эта сумма превышает среднюю по России - 8 509 рублей. На втором месте находится Мурманская область с 8 776 рублями, на третьем - Псковская область с 7 445 рублями.
По сравнению с прошлым годом наибольший рост оборота ювелирного рынка произошел в Ленинградской области - на 41%. За ней следуют Калининградская область с ростом на 37% и Вологодская область с ростом на 29%.Начало формы
Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге рост задолженности по кредитам превысил 121 млрд рублей.
Фото: Piter.TV (создано с помощью "Шедеврум")
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