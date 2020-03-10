В Петербурге рост задолженности по кредитам превысил 121 млрд рублей

Закредитованность населения етербурга и России в целом продолжает расти, а количество просроченных платежей увеличивается.

В Петербурге за первое полугодие 2024 года зафиксирован рост задолженности по кредитам на 121,6 млрд рублей, достигнув общей суммы в 1,9 трлн рублей. Об этом сообщил сопредседатель регионального штаба "Народного фронта" в городе на Неве Андрей Рябоконь в своем Telegram-канале.

По данным Центрального банка Российской Федерации, объем просроченной задолженности увеличился на 3 млрд рублей и составил 44 млрд рублей. Задолженность физических лиц перед банками в России в первом полугодии 2024 года достигла 36 трлн рублей, увеличившись на 2,9 трлн рублей. Из них просроченная задолженность составила 1,2 трлн рублей, увеличившись на 77 млрд рублей. За этот же период было подано 1671 заявление на реструктуризацию задолженности, из которых банки провели реструктуризацию 497 тыс. кредитных договоров на общую сумму 262,9 млрд рублей.

Рябоконь отметил, что закредитованность населения етербурга и России в целом продолжает расти, а количество просроченных платежей увеличивается. Он предложил возможные пути решения проблемы, включая запрет на законодательном уровне рекламы микрофинансовых организаций и выдачи кредитов онлайн.

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