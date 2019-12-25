В Петербурге хотят увеличить выплаты жертвам ЧС

Размер единовременной помощи будет увеличен с 10 тыс. до 15 тыс. рублей. В случае утраты имущества первой необходимости компенсация для одного человека составит 75 тыс. рублей вместо 50 тыс. рублей.

Правительство Петербурга намерено повысить суммы единовременных выплат для граждан, пострадавших от различных чрезвычайных ситуаций, как природного, так и техногенного характера. Информация об этом размещена на сайте Смольного, соответствующий документ передан на антикоррупционную экспертизу.

Согласно представленным данным, размер единовременной помощи будет увеличен с 10 тыс. до 15 тыс. рублей. В случае утраты имущества первой необходимости компенсация для одного человека составит 75 тыс. рублей вместо 50 тыс. рублей. При полной утрате данного имущества сумма возмещения вырастет до 150 тысяч рублей, а не 100 тыс., как сейчас.

Также планируется уделить внимание степени повреждения здоровья. Если будет причинен тяжкий или средней степени вред, пострадавшему предусмотрена выплата в размере 600 тыс. рублей (сейчас 400 тыс.), а при легком вреде – 300 тыс. рублей вместо 200 тыс..

В случае гибели граждан в результате чрезвычайной ситуации их семьям будет назначена выплата в размере 1,5 млн рублей вместо одного млн.

Ранее мы сообщили о том, что градсовет Петербурга одобрил архитектурный облик терминала ВСМ.

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