В Петербурге хотят увеличить выплаты жертвам ЧС

Правительство Петербурга намерено повысить суммы единовременных выплат для граждан, пострадавших от различных чрезвычайных ситуаций, как природного, так и техногенного характера. Информация об этом размещена на сайте Смольного, соответствующий документ передан на антикоррупционную экспертизу.
Согласно представленным данным, размер единовременной помощи будет увеличен с 10 тыс. до 15 тыс. рублей. В случае утраты имущества первой необходимости компенсация для одного человека составит 75 тыс. рублей вместо 50 тыс. рублей. При полной утрате данного имущества сумма возмещения вырастет до 150 тысяч рублей, а не 100 тыс., как сейчас.
Также планируется уделить внимание степени повреждения здоровья. Если будет причинен тяжкий или средней степени вред, пострадавшему предусмотрена выплата в размере 600 тыс. рублей (сейчас 400 тыс.), а при легком вреде – 300 тыс. рублей вместо 200 тыс..
В случае гибели граждан в результате чрезвычайной ситуации их семьям будет назначена выплата в размере 1,5 млн рублей вместо одного млн.
Ранее мы сообщили о том, что градсовет Петербурга одобрил архитектурный облик терминала ВСМ.
Фото: Pxhere
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все