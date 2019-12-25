Градсовет Петербурга одобрил архитектурный облик терминала ВСМ

Новый современный комплекс не будет заметен с основных смотровых площадок города, что поможет сохранить нынешнюю градостроительную среду.

Градостроительный совет рассмотрел проект нового терминала для Высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ). Архитекторы и эксперты положительно оценили предложенную концепцию, которая теперь будет доработана в процессе работы. Об этом губернатор Петербурга сообщил в своем еженедельном обращении 12 августа.

Новый современный комплекс не будет заметен с основных смотровых площадок города, что поможет сохранить нынешнюю градостроительную среду. Планируется, что высокоскоростная железнодорожная магистраль Москва — Петербург будет запущена в 2028 году.

Общая протяженность линии составит почти 680 км, и в маршруте будет 16 остановок, включая такие города, как Тверь, Валдай и Великий Новгород. Поезда будут развивать скорость от 200 до 400 километров в час, а ожидаемое время в пути составит 2 часа 15 минут. В настоящее время поездка на "Сапсане" занимает 3 часа 45 минут.

Ранее мы сообщили о том, что сборку моста в Химках для ВСМ Москва - Петербург завершат до конца года.

Фото: "Первый проектный институт"