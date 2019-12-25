Эксперты объяснили рост стоимости газа в Европе

"Зеленая политика" неминуемо ведет к росту цен.

Накануне стоимость газа в Европе в ходе торгов на бирже ICE Futures достигла рекордных $598 за 1 тыс. куб. м., сообщил РБК. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" отметили общий тренд на рост цены газа. По их мнению, это следствие борьбы Евросоюза против выбросов углекислого газа.

Производитель электроэнергии должны приобретать квоты на эмиссию углекислоты. Ее объем ограничен и от года снижается, потому цена этих квот растет. Это ведет к тому, что большинство угольных электростанций работают в убыток и в итоге останавливают свою работу. При этом потребность в электричестве никуда не девается, и вместо угольных мощностей используются газовые. Эксперты отметили, что зеленый курс ЕС обеспечивает "Газпрому" светлое будущее.

Вчера Россия и Венгрия договорились о поставке газа на 15 лет.

Фото: Pexels