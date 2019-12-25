В 2026 году в Петербурге повысят стоимость эвакуации автомобиля и штрафстоянки

Сейчас эвакуация легкового автомобиля стоит 3624 рубля.

С начала 2026 года петербуржцев ждёт повышение тарифов за эвакуацию автомобилей. Документ опубликован на сайте Смольного.

Согласно документу, эвакуация лёгкого транспорта (категории А, А1, М, В, В1, C1, D1) и самоходных машин (AI, AII, В) будет стоить 3,8 тыс. рублей (на 189 рублей дороже предыдущей стоимости). Стоимость часа хранения также поднимется и будет составлять 115 рублей вместо 100.

Для более габаритных автомобилей (категории C, D) и самоходных машин (АШ, AIV, C, D) цена выросла на 1,1 тыс. рублей, до 22,8 тыс. рублей. час стоянки обойдётся 230 рублей вместо 200.

Эвакуация прицепов (категории ВЕ, С1E, DIF) подорожала до 26,6 тыс. рублей (хранение за час – 460 рублей).

Эвакуация автомобилей категории CE, DE и самоходных машин (E, F) будет стоит 30,5 тыс. рублей (час хранения — 690 рублей).

Петербуржцы с 15 октября начали платить по новым правилам за парковку.

Фото: pxhere