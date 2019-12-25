Петербуржцы 15 октября начнут платить по новым правилам за парковку

В Петербурге вводят новые парковочные тарифы.

В Санкт-Петербурге новые парковочные тарифы вступят в силу в среду с 8 утра. Об этом сообщил директор городского Центра управления парковками Михаил Курдяев.

По его словам, обновлённая система начнёт работать автоматически, а для большинства автомобилистов переход пройдёт незаметно. Сейчас 95% пользователей оплачивают стоянку через электронные приложения, которые после обновления самостоятельно определят местоположение и покажут актуальный тариф.

Курдяев уточнил, что новая карта зон парковки начнёт загружаться во вторник вечером. Пользователи получат уведомления в приложении, а также SMS и push-сообщения. В паркоматы уже внесён обновлённый справочник улиц, где можно проверить стоимость стоянки прямо на месте.

Парковочные абонементы останутся действительными до окончания срока их действия, вне зависимости от изменений тарифов.

Парковочные абонементы останутся действительными до окончания срока их действия, вне зависимости от изменений тарифов.



