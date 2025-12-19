Стоимость билета на ПМЭФ-2026 превысила 1 млн рублей

Это предложение действительно до 16 марта, далее стоимость увеличится до уровня почти 1,5 млн рублей.

Стоимость участия в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в 2026 году значительно возросла и теперь составляет более 1 миллиона рублей. Согласно обновленной информации на официальном ресурсе мероприятия, цена базового пакета "Участник", дающего доступ к основной деловой программе, достигла суммы в 1 092 000 рублей. Это предложение действительно до 16 марта, далее стоимость увеличится до уровня почти 1,5 млн рублей. Стоит отметить, что ранее этот же пакет стоил гораздо меньше – порядка 850 тыс. рублей.

Форум состоится с 3 по 6 июня в выставочном комплексе "Экспофорум". Участники получат возможность посетить большинство запланированных мероприятий, включая культурную программу и зоны для нетворкинга. Тем не менее, участие в ключевых событиях, таких как пленарное заседание, возможно исключительно по специальному приглашению.

Кроме основного пакета предлагаются альтернативные варианты участия. Так, за 66 тысяч рублей участники смогут присутствовать на отдельных мероприятиях первого дня форума – 3 июня, исключая закрытую сессию и события по пригласительным билетам. Специально для представителей малого и среднего предпринимательства предусмотрена специальная программа участия стоимостью 25 тысяч рублей, однако количество мест по этому предложению ограничено установленной квотой.

Ранее мы сообщили о том, что Алые паруса и ПМЭФ вошли в топ-25 ключевых мероприятий Петербурга.

Фото: Piter.TV