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Росприроднадзор попросил "Водоканал" не допускать загрязнения реки Оккервиль

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Предприятию направили предостережение.

Росприроднадзор по Северо-Западу вынес предостережение ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга". Предприятие не должно нарушать требования при эксплуатация выпуска сточных вод в реку Оккервиль, сообщила пресс-служба ведомства.

В Росприроднадзор поступило обращение, в котором говорилось о рисках загрязнения реки. Проверка показала, что выпуск сточных вод через общесплавной выпуск ВО-160 находится в затопленном состоянии, а сброс отсутствовал.

"Водоканалу" предложили провести комплекс работ, чтобы снизить сброс загрязняющих веществ в реку. Выпуск ВО-160 находится на балансе предприятия. По нему отводятся сточные воды от зданий в районе улицы Латышских стрелков и проспекта Пятилеток. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что Росприроднадзор подозревает администрацию Невского района в причастности к образованию свалки. 

Видео: Росприроднадзор по СЗФО

Теги: оккервиль, росприроднадзор, сточные воды
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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