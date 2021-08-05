Росприроднадзор попросил "Водоканал" не допускать загрязнения реки Оккервиль

Предприятию направили предостережение.

Росприроднадзор по Северо-Западу вынес предостережение ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга". Предприятие не должно нарушать требования при эксплуатация выпуска сточных вод в реку Оккервиль, сообщила пресс-служба ведомства.

В Росприроднадзор поступило обращение, в котором говорилось о рисках загрязнения реки. Проверка показала, что выпуск сточных вод через общесплавной выпуск ВО-160 находится в затопленном состоянии, а сброс отсутствовал.

"Водоканалу" предложили провести комплекс работ, чтобы снизить сброс загрязняющих веществ в реку. Выпуск ВО-160 находится на балансе предприятия. По нему отводятся сточные воды от зданий в районе улицы Латышских стрелков и проспекта Пятилеток.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что Росприроднадзор подозревает администрацию Невского района в причастности к образованию свалки.

Видео: Росприроднадзор по СЗФО