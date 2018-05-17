Росприроднадзор подозревает администрацию Невского района в причастности к образованию свалки

Администрация должна была следить за тем, чтобы на участке не было свалки.

Администрация Невского района не выполнила обязательства по защите земель и охране почв от на участке Октябрьской набережной. Росприроднадзор по Северо-Западу проводит расследование, сообщила пресс-служба ведомства 30-го июля.

Участок 107 находится северо-западнее дома №38 литера БН. Он предназначен для размещения объектов культуры и спорта, однако там образовалась несанкционированная свалка. За территорией должна следить районная администрация: благоустраивать ее и ликвидировать свалки.

Специалисты отобрали пробы и будут исследовать образцы на наличие тяжелых металлов, нефтепродуктов, бензапирена.

Ранее Piter.TV рассказывал о случае в Приморском районе. Там обнаружили свалку с бараньими останками.

Видео: Telegram / Росприроднадзор по СЗФО