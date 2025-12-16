В Ленобласти 21 выпускник сдал ЕГЭ на 100 баллов

Из них 12 выпускников добились этого успеха на экзамене по химии, а 9 – по литературе.

Региональный комитет по образованию обнародовал первые итоги Единого государственного экзамена по литературе и химии. В 2026 году 21 участник из Ленинградской области сумел показать максимальный результат, получив 100 баллов. Из них 12 выпускников добились этого успеха на экзамене по химии, а 9 – по литературе.

Всего к государственной итоговой аттестации (ГИА) в регионе было зарегистрировано 6569 человек. Подавляющее большинство, 5984 выпускника, — это одиннадцатиклассники текущего года.

Среди остальных участников экзаменационной кампании были выпускники прошлых лет, а также студенты колледжей и учащиеся 10-х классов.

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