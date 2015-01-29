Стипендии для одаренных студентов-сирот введут в Ленобласти

В ближайшие годы в регионе появятся специализированные инженерные классы.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко распорядился с сентября выплачивать студентам, успешно осваивающим технические специальности, дополнительную стипендию размером 10 тыс. рублей каждый месяц. Об этом он уведомил подписчиков своего официального Telegram-канала.

Отмечая долгосрочность вложений в образование будущих инженеров, губернатор привел конкретные цифры: в 70% случаев выпускники специальных инженерных классов ленинградских школ поступают на технические специальности вузов. Например, в городах Сосново и Выборг почти 100% выпускников идут учиться техническим профессиям. Статистика по первому выпуску школьников из Тосно скоро станет известна.

В ближайшие годы в регионе появятся специализированные инженерные классы. Первый класс открывается уже с 1 сентября в Шлиссельбурге, затем, с 2026 года, такая практика распространится на Новоладожскую школу имени вице-адмирала Черокова, далее на третью школу в Сосновом Бору и третью школу в Кудрово.

Ранее мы сообщили о том, что всеволожская станция скорой помощи обновила автопарк скорых.

Фото: Правительство Ленобласти