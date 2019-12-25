Всеволожская станция скорой помощи обновила автопарк скорых

Новые транспортные средства улучшат доступность и скорость прибытия бригад скорой помощи жителям Всеволожского, Выборгского, Кировского, Приозерского и Ломоносовского районов.

Всеволожская станция скорой помощи пополнилась семью новыми автомобилями, пишет SPB.KP.RU, ссылаясь на представителей администрации Ленинградской области.

Глава 47-ого региона Александр Дрозденко лично ознакомился с обновленной техникой и подчеркнул значимость оперативного оказания квалифицированной медицинской поддержки, подчеркивая особую роль быстрой реакции в критических ситуациях. По словам губернатора, существует разделение службы скорой помощи на два направления: экстренное и неотложное. Последнее допускает прибытие медиков спустя примерно 40-45 минут, тогда как в случаях экстренных ситуаций важна мгновенная реакция. Для повышения эффективности экстренной помощи планируется организовать новые пункты скорой помощи вблизи поликлиник и амбулаторий.

Фото: Правительство Ленобласти