Группа Stigmata выступит в Петербурге 13 июля

Одни из мастодонтов российской альтернативной сцены – STIGMATA – вырываются из темных клубов на уютные летние площадки, где совсем по-новому зазвучат любимые хиты.
Петербургские альтернативщики c 20-летним стажем, получившие десятки премий, записавшие шесть студийных альбомов, один мини-альбом и два концертных DVD выступят 13 июля на крыше ROOF FESTс видом на Финский залив.
Билеты на концерт уже в продаже.
Также впервые на ROOF FEST выступит самая загадочная звезда 90-х ЛИNДА.
Фото: предоставлено организаторами
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