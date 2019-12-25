Группа Stigmata выступит в Петербурге 13 июля

Культовая петербургская группа Stigmata на сцене фестиваля ROOF FEST зажжет июль, солнце, море и ваши сердца.

Одни из мастодонтов российской альтернативной сцены – STIGMATA – вырываются из темных клубов на уютные летние площадки, где совсем по-новому зазвучат любимые хиты.

Петербургские альтернативщики c 20-летним стажем, получившие десятки премий, записавшие шесть студийных альбомов, один мини-альбом и два концертных DVD выступят 13 июля на крыше ROOF FESTс видом на Финский залив.

Билеты на концерт уже в продаже.

Также впервые на ROOF FEST выступит самая загадочная звезда 90-х ЛИNДА.

Фото: предоставлено организаторами