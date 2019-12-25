Песни "Ворона", "Северный ветер", "Мало огня" и "Никогда" знакомы многим, кто застал 90-е.

Впервые на ROOF FEST выступит самая загадочная звезда 90-х ЛИNДА! Она выйдет на сцену на крыше Roof Place 7 июля с большим живым концертом.

ЛИNДА – 9-кратная обладательница титула "Певица года", продавшая более 5 миллионов экземпляров альбомов в России, два из которых стали "платиновыми". Песни "Ворона", "Северный ветер", "Мало огня" и "Никогда" знакомы многим, кто застал 90-е. Сегодня Линда продолжает записывать хиты, снимать клипы и устраивать экстравагантные шоу для своих поклонников.

В 2020 назад ЛИNДА выпустила альбомом "ДНК мира". В альбоме электронная музыка сплетается с фольклором северных народов, шаманский бубен, легенды и мифы отсылают в прошлое, к самым известным альбомам ЛИNДЫ – "Ворона" и "Танцы тибетских лам".

Билеты на концерт уже в продаже.

Также Ева Польна выступит на крыше в Петербурге 6 июля.

Фото: предоставлено организаторами