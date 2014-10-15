Ева Польна выступит на крыше в Петербурге 6 июля

На ROOF FEST в Петербурге Ева Польна впервые выступит с обновленной концертной программой.

6 июля Ева Польна выступит на летнем фестивале концертов на крыше в Петербурге с традиционным большим сольным концертом. Ева Польна уже более 20 лет остается одной из самых узнаваемых и любимых поп-исполнительниц России.

На ROOF FEST в Петербурге Ева Польна впервые выступит с обновленной концертной программой, которая идеально попадает в разгар лета, когда под звуки любимых песен с близкими людьми можно встретить закат солнца на Финском заливе.

Билеты на концерт уже в продаже.

Вячеслав Бутусов с группой "Орден Славы" 2 июля выступит в рамках ROOF FEST.

Фото: предоставлено организаторами