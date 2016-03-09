Вячеслав Бутусов с группой "Орден Славы" 2 июля выступит в рамках ROOF FEST

Песни Вячеслава Бутусова являются саундтреком не только культовых картин Алексея Балабанова, но и молодости нескольких поколений.

В Петербурге 2 июля выступит легенда отечественного рока – Вячеслав Бутусов с группой "Орден Славы". На фестивале концертов на крыше ROOF FEST прозвучат главные хиты легендарных Nautilus Pompilius.

Песни Вячеслава Бутусова являются саундтреком не только культовых картин Алексея Балабанова, но и молодости нескольких поколений. При этом с распадом "Наутилуса" творческий путь Бутусова не прекращается.

В новом сезоне ROOF FEST не пропустите выступление Вячеслава Бутусова и группы "Орден Славы". Билеты на концерт уже в продаже.

Господин Литвинович выступит в Петербурге 11 июня с поэтической программой "Ты – море, мама".

Фото: предоставлено организаторами