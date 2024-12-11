Со дна Байкала достали статую рыцаря

В конце прошлого года ее установил местный дайвинг-центр.

По требованию Западно-Байкальской межрайонной природоохранной прокуратуры со дна Байкала достали статую железного рыцаря. Ранее латника обнаружил местный дайвер в 40 метрах от берега в районе Листвянки и снял его на видео. Об изъятии "Рыцаря Байкала" стало известно из сообщения пресс-службы прокуратуры.

Арт-объект появился на дне озера в конце прошлого года. Его установили сотрудники местного дайвинг-центра. После опубликования кадров с находкой иркутяне возмутились, поскольку посчитали, что "Рыцарь" может оставить негативный след на экологической среде Байкала.

После реакции в социальных сетях к делу подключились районные власти и прокуратура, вслед за чем под предлогом несоблюдения норм экологического законодательства арт-объект потребовали убрать со дна озера.

Ранее стало известно, почему не замерзает Байкал. Экспертное мнение высказал синоптик Михаил Леус.

Видео: Telegram / KISURIN