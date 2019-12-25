  1. Главная
Число нарушений ПДД в Красногвардейском районе сократилось на 14%
Сегодня, 10:59
51
Всего зафиксировали 13,6 тыс. нарушений.

В Красногвардейском районе Петербурга с начала года количество нарушений ПДД сократилось на 14%. Об этом рассказали в районной Госавтоинспекции. 

Всего зафиксировали 13,6 тыс. нарушений, в отношении пешеходов составили 1,4 тыс. административных материалов. Это на 17% меньше, чем в прошлом году. Участники дорожного движения на 40% реже нарушали требования к перевозке детей (120 нарушений). На 21% сократилось число аварий с участием несовершеннолетних (11 ДТП). 

Фото: пресс-служба ГАИ по Петербургу и Ленобласти 

Теги: красногвардейский район, пдд
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

