Число нарушений ПДД в Красногвардейском районе сократилось на 14%

Всего зафиксировали 13,6 тыс. нарушений.

В Красногвардейском районе Петербурга с начала года количество нарушений ПДД сократилось на 14%. Об этом рассказали в районной Госавтоинспекции.

Всего зафиксировали 13,6 тыс. нарушений, в отношении пешеходов составили 1,4 тыс. административных материалов. Это на 17% меньше, чем в прошлом году. Участники дорожного движения на 40% реже нарушали требования к перевозке детей (120 нарушений). На 21% сократилось число аварий с участием несовершеннолетних (11 ДТП).

Ранее на Piter.TV: подборка историй о неравнодушных полицейских Петербурга и Ленобласти.

Фото: пресс-служба ГАИ по Петербургу и Ленобласти