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Более 28 тысяч человек поженились в Петербурге в свадебный сезон
Сегодня, 15:01
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Более 28 тысяч человек поженились в Петербурге в свадебный сезон

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Сезон завершился 30 сентября.

С 1 мая по 30 сентября в Петербурге поженились 28070 пар. Этот период считается самым насыщенным свадебным сезоном. Об этом сообщила пресс-служба комитета по делам ЗАГС.

По сравнению с аналогичным периодом 2021 года этот показатель оказался на 10%. 

Также в комитете выделили самые популярные даты для регистрации брака: 3 июня, 23 сентября, 28 июля.

В каждый из этих дней структурными подразделениями Комитета по делам ЗАГС было зарегистрировано более 300 актовых записей о заключении брака.

говорится в сообщении.

Гражданам, которые подлежат мобилизации, разрешили заключить брак за сутки.

Фото: ВКонтакте / Дмитрий Сермяжко / Дворец бракосочетания №1

Теги: загс, регистрация брака, свадьба
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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