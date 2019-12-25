Более 28 тысяч человек поженились в Петербурге в свадебный сезон

Сезон завершился 30 сентября.

С 1 мая по 30 сентября в Петербурге поженились 28070 пар. Этот период считается самым насыщенным свадебным сезоном. Об этом сообщила пресс-служба комитета по делам ЗАГС.

По сравнению с аналогичным периодом 2021 года этот показатель оказался на 10%.

Также в комитете выделили самые популярные даты для регистрации брака: 3 июня, 23 сентября, 28 июля.

В каждый из этих дней структурными подразделениями Комитета по делам ЗАГС было зарегистрировано более 300 актовых записей о заключении брака. говорится в сообщении.

Гражданам, которые подлежат мобилизации, разрешили заключить брак за сутки.

Фото: ВКонтакте / Дмитрий Сермяжко / Дворец бракосочетания №1