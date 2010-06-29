Стартовала экспозиция проекта планировки и межевания территории в Курортном районе Петербурга

Общественные обсуждения будут проходить с 18 июня по 17 июля 2024 года. Экспозиция будет доступна на сайте КГА с 26 июня по 5 июля 2024 года.

На сайте Комитета по градостроительству и архитектуре Петербурга стартовало обсуждение проекта планировки и межевания территории в Курортном районе. Обсуждение продлится до 5 июля 2024 года. Материалы проекта доступны на сайте КГА, пишет портал "Строительный Петербург".

Проект планировки с проектом межевания территории ограничен Ермоловским проспектом, проектным продолжением улицы Борисова, набережной реки Сестры, улицами Володарского и Свободы, а также полосой отвода железной дороги Сестрорецкого направления в Курортном районе. Эти изменения были утверждены постановлением Правительства Петербурга от 29.06.2010 № 868.

Проект планировки с проектом межевания территории был выполнен СПб ГКУ "НИПЦ Генерального плана Санкт-Петербурга". Он предусматривает размещение здания для поставки электроэнергии (трансформаторная подстанция), организацию двух проездов и образование земельного участка, расположенного по адресу: город Сестрорецк, площадь Свободы, участок 1 (севернее дома 6, литера А по площади Свободы). Этот участок впоследствии будет закреплен за ГБОУ "Гимназия № 433 Курортного района Санкт-Петербурга".

Общественные обсуждения будут проходить с 18 июня по 17 июля 2024 года. Экспозиция будет доступна на сайте КГА с 26 июня по 5 июля 2024 года. Предложения и замечания по проектам, а также обосновывающие материалы к предложениям можно подать в течение периода проведения экспозиции через официальный сайт или в письменной форме в адрес Комитета. Также с материалами можно ознакомиться в помещениях Комитета и администрации Курортного района в рабочие часы. Дополнительная информация доступна на сайте КГА.

Ранее в Петербурге стартовали обсуждения проектов в Приморском и Колпинском районах.

Фото: портал "Строительный Петербург"