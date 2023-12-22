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В Кингисеппе девятиклассник выпал с общего балкона
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В Кингисеппе девятиклассник выпал с общего балкона

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В полицию обратился очевидец.

В Кингисеппе Ленинградской области старшеклассник выпал с общего балкона многоэтажного дома. Об этом стало известно Piter.tv.

Вечером 15 мая в полицию обратился очевидец, который сообщил, что у дома 34 по Крикковскому шоссе упал мужчина. Правоохранители нашли на указанном месте труп 16-летнего девятиклассника. Предварительно установлено, что мальчик выпал с общего балкона на 13 этаже.

Семья полная, благополучная, на учете не состоит.

Ранее в Петербурге в больнице скончался пожилой мужчина, который упал с голубятни.

Фото: Piter.tv

Теги: кингисепп, падение
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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