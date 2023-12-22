В Кингисеппе девятиклассник выпал с общего балкона

В полицию обратился очевидец.

В Кингисеппе Ленинградской области старшеклассник выпал с общего балкона многоэтажного дома. Об этом стало известно Piter.tv.

Вечером 15 мая в полицию обратился очевидец, который сообщил, что у дома 34 по Крикковскому шоссе упал мужчина. Правоохранители нашли на указанном месте труп 16-летнего девятиклассника. Предварительно установлено, что мальчик выпал с общего балкона на 13 этаже.

Семья полная, благополучная, на учете не состоит.

Ранее в Петербурге в больнице скончался пожилой мужчина, который упал с голубятни.

Фото: Piter.tv