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Станцию метро "Новочеркасская" закрывали из-за сломавшегося эскалатора

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На станцию было не попасть полчаса.

Утром 31 января станцию метро "Новочеркасская" закрывали на вход. Причиной стала остановка эскалатора, сообщили в пресс-службе городской подземки.

Неполадки зафиксировано в 08:28. В 08:58 станция вновь вернулась к штатной работе. 

Судя по кадрам очевидца, произошла поломка эскалатора, который работал для выхода пассажиров. Некоторые были вынуждены подниматься вверх. 

Ранее Piter.TV писал о том, что в середине июля от "Ладожской" до "Удельной" начнет курсировать новый автобус. 

Видео и фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Шахаддин Джаббаров

 

Теги: метро, новочеркасская, эскалатор
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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