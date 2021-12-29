Станцию метро "Новочеркасская" закрывали из-за сломавшегося эскалатора

Утром 31 января станцию метро "Новочеркасская" закрывали на вход. Причиной стала остановка эскалатора, сообщили в пресс-службе городской подземки.
Неполадки зафиксировано в 08:28. В 08:58 станция вновь вернулась к штатной работе.
Судя по кадрам очевидца, произошла поломка эскалатора, который работал для выхода пассажиров. Некоторые были вынуждены подниматься вверх.
Ранее Piter.TV писал о том, что в середине июля от "Ладожской" до "Удельной" начнет курсировать новый автобус.
Видео и фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Шахаддин Джаббаров
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