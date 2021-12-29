В середине июля от "Ладожской" до "Удельной" начнет курсировать новый автобус

Общественный транспорт будет ходить с интервалом 9-13 минут. В выходные ждать придется чуть дольше - около 20 минут.

Этим летом в Петербурге появится новый автобусный маршрут, который соединит станции метро "Удельная" и "Ладожская". Об этом сообщили в пресс-службе комитета по транспорту.

Автобус заменит маршрутку, уточнили в ведомстве. Путь включит Красногвардейский, Калининский и Выборгский районы. Останавливаться общественнный транспорт будет и около вестибюля на станцию "Площадь Мужества".

Один автобус сможет вместить 50 пассажиров. Планируется, что курсировать будет 18 транспортных средств. В будние дни они будут курсировать с интервалом 9-13 минут, в выходные придется ждать дольше - около 20 минут.

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