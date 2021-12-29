В середине июля от "Ладожской" до "Удельной" начнет курсировать новый автобус

Этим летом в Петербурге появится новый автобусный маршрут, который соединит станции метро "Удельная" и "Ладожская". Об этом сообщили в пресс-службе комитета по транспорту.
Автобус заменит маршрутку, уточнили в ведомстве. Путь включит Красногвардейский, Калининский и Выборгский районы. Останавливаться общественнный транспорт будет и около вестибюля на станцию "Площадь Мужества".
Один автобус сможет вместить 50 пассажиров. Планируется, что курсировать будет 18 транспортных средств. В будние дни они будут курсировать с интервалом 9-13 минут, в выходные придется ждать дольше - около 20 минут.
Ранее на Piter.tv сообщили, что на жительницу Петербурга ночью напал водитель такси.
Фото: Pexels
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все