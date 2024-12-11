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Начинается строительство станций метро "Яхтенная" и "Зоопарк" в Петербурге
Сегодня, 15:50
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Начинается строительство станций метро "Яхтенная" и "Зоопарк" в Петербурге

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Начинаются работы по возведению новых станций метро "Яхтенная" и "Зоопарк" в Санкт-Петербурге . Об этом сообщил председатель Комитета по строительству города Игорь Креславский в рамках пресс-конференции, прошедшей в ТАСС, отметил портал "Строительный Петербург"

На "Яхтенной" уже завершено 70% сооружения форшахты. Параллельно проводится вынос инженерных сетей теплоснабжения за пределы строительной зоны. Для обеспечения рабочих условий организуется городок на 500 человек, его строительство также продолжается.

На станции "Зоопарк" ведутся подготовительные и земляные работы. Особое внимание уделяется разработке проекта разностороннего строительства и организации работ с учетом транспортной ситуации на Комендантском проспекте. Это позволит сохранить необходимую пропускную способность автодороги во время возведения объекта.

Фото: Piter.tv

Теги: зоопарк, строительство метро, яхтенная
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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