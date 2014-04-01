Станцию метро "Парк Победы" закроют на два дня

Станция будет закрыта на выходных из-за ремонта вестибюля.

Из-за ремонта вестибюля станция метро "Парк Победы" будет закрыта для пассажиров на вход и на выход 3 и 4 апреля. Об этом сообщила пресс-служба СПб ГКУ "Организатор перевозок".

Чтобы добраться до других ближайших станций метро, петербуржцам советуют воспользоваться наземным транспортом. До станции "Московская" можно доехать на автобусах № 3, 26, 50 и трамваях № 29, 45. К станции метро "Электросила" ходят автобусы № 3, 26, 50, трамвай № 29.

Также из-за ремонта станции с 11 марта по 14 мая по рабочим дня вход на "Парк Победы" ограничен с 8:00 до 8:40.

БДТ в Петербурге может закрыться на ремонт на полгода.

Фото: Piter.tv