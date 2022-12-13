На станции "Нева" у мужчины нашли крупную партию наркотиков

Согласно экспертизе, в пакетах обнаружено наркотическое средство – мефедрон общей массой 187 граммов и 40 граммов марихуаны.

В Петербурге полицейские задержали мужчину с крупной партией наркотиков. Об этом сообщила пресс-служба СПб ЛУ МВД России на транспорте.

Вблизи железнодорожной станции "Нева" по подозрению в незаконном обороте наркотических средств выявлен 33-летний уроженец Волгоградской области. У мужчины при себе был сверток с веществом зеленого цвета, пакет с порошкообразным веществом белого цвета и шприцы с остатками вещества.

Согласно экспертизе, в пакетах обнаружено наркотическое средство – мефедрон общей массой 187 граммов и 40 граммов марихуаны. Задержанный планировал распространить запрещенные вещества через тайники-закладки на территории Петербурга.

Возбуждено уголовные дело по ч.2 ст. 228 УК РФ "Незаконное хранение наркотических средств в крупном размере".

Ранее транспортные полицейские задержали жителя Кудрово с мефедроном в карманах.

Фото: пресс-служба СПб ЛУ МВД России на транспорте