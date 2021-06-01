Строители показали место будущего возведения станции "Брестская"

Будущая станция метро расположится в Кировском районе вблизи улицы Маршала Казакова.

В Telegram-канале "СПб Строительный" показали, как в настоящий момент выглядит площадь под будущее строительство вестибюля станции метро "Брестская" Красносельско-Калининской линии.

На объекте строители уже начали демонтировать старый гаражный кооператив, который стоит там со времен Советского Союза. Несмотря на это непосредственная работа над станцией может начаться только в 2026 году.

"Брестская" будет располагаться рядом с Красносельским электродепо (ТЧ-8). Станция перед ней, то есть севернее, – "Юго-Западная", на которой вовсю идут работы над фасадом вестибюля. Ранее мы рассказывали, что там продолжаются работы по остеклению купола фойе.

Фото: Telegram / СПб Строительный