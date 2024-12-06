"Брестскую" убрали, "Доблести" подвинули: в схеме "коричневой" ветки метро в Петербурге произошли изменения

Проект будущей Красносельско-Калининской (шестой) линии метрополитена претерпел корректировку.

Причиной пересмотра маршрута стали результаты новых геологических изысканий. Подрядчик, проводивший исследования в районе будущей станции "Петергофское шоссе", зафиксировал изменение границ так называемого размыва — древних отложений, осложняющих проходку тоннелей. В связи с этим трассировку пришлось скорректировать совместно с профильными ведомствами.

Кроме того, изменения коснулись расположения станции "Улица Доблести". Согласно обновленному проекту, ее вестибюли будут выходить на пересечение Ленинского проспекта с проспектом Кузнецова, а также на перекресток улицы Доблести и Маршала Захарова.

Таким образом, на первом этапе линия будет включать четыре станции глубокого заложения:

"Улица Доблести";

"Петергофское шоссе";

"Красносельская";

"Сосновая Поляна".

В пресс-службе комитета пояснили, что в дальнейшем ветку планируется продлить до Стрельны. Это позволит обеспечить транспортную доступность новых жилых кварталов, разгрузить наземный общественный транспорт и дать импульс развитию прилегающих территорий.

Разработка окончательного маршрута должна завершиться к концу 2026 года. После этого начнется подготовка документации по планировке территории. О сроках начала строительства и стоимости работ можно будет говорить только после утверждения проекта и прохождения государственной экспертизы.

Фото: Piter.TV