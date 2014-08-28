  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Полицейские оказали помощь мужчине без сознания в Приморском районе
Сегодня, 16:51
149
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Полицейские оказали помощь мужчине без сознания в Приморском районе

0 0

У пешехода начался эпилептический припадок.

Сотрудники ППСП УМВД России по Приморскому району Петербурга оказали помощь пешеходу, которому стало плохо на улице. Об этом сообщили в tg-канале "Дорожный инспектор". 

У мужчины 1982 года рождения 8 сентября начался эпилептический припадок на пересечении Планерной улицы и улицы Оптиков. Правоохранители заметили его во время патрулирования. Местный житель был госпитализирован в больницу медиками скорой помощи. 

Также стоит отметить неравнодушных прохожих, которые помогли, а не прошли мимо. Все молодцы! 

Tg-канал "Дорожный инспектор" 

Ранее мы рассказывали о том, что изможденную пенсионерку обнаружили в лесу Павловска. 

Фото: Telegram / Дорожный инспектор 

Теги: приморский район, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии