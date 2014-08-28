Полицейские оказали помощь мужчине без сознания в Приморском районе

У пешехода начался эпилептический припадок.

Сотрудники ППСП УМВД России по Приморскому району Петербурга оказали помощь пешеходу, которому стало плохо на улице. Об этом сообщили в tg-канале "Дорожный инспектор".

У мужчины 1982 года рождения 8 сентября начался эпилептический припадок на пересечении Планерной улицы и улицы Оптиков. Правоохранители заметили его во время патрулирования. Местный житель был госпитализирован в больницу медиками скорой помощи.

Также стоит отметить неравнодушных прохожих, которые помогли, а не прошли мимо. Все молодцы! Tg-канал "Дорожный инспектор"

Фото: Telegram / Дорожный инспектор