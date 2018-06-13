  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 11:55
66
nastya960 Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Изможденную пенсионерку обнаружили в лесу Павловска

0 0

Росгвардейцы дали женщине воды и вызвали бригаду скорой помощи.

В лесу Павловска росгвардейцы обнаружили изможденную пенсионерку. Об этом рассказали в пресс-службе вневедомственной охраны.

В экстренные службы 7 сентября поступила информация о том, что в лесополосе неподалеку от реки Славянки слышны женские крики о помощи. Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии обнаружили 75-летнюю женщину, которая была сильно обезвожена и не могла самостоятельно передвигаться. По ее словам, два дня назад она отправилась в лес за грибами, однако заблудилась, в какой-то момент упала на землю, после чего уже не смогла подняться.

Росгвардейцы дали женщине воды и вызвали бригаду скорой помощи. Используя подручные средства, росгвардейцы на импровизированных носилках вынесли пенсионерку из лесополосы и передали ее оперативно прибывшим на место медикам.

Нетрезвый москвич ночью попытался проникнуть в Эрмитаж.

Фото: Telegram/ Росгвардия. Северо-Западный округ

Теги: заблудилась, павловск, пенсионерка
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии