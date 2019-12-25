Нетрезвый москвич ночью попытался проникнуть в Эрмитаж

Его задержали росгвардейцы.

В Петербурге сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали нетрезвого москвича, пытавшегося ночью проникнуть в Государственный Эрмитаж. Об этом рассказали в пресс-службе вневедомственной охраны.

В ночь с 6 на 7 сентября в 03:30 молодой человек попытался перелезть через закрытые ворота Государственного Эрмитажа со стороны Шуваловского проезда.

Перелезшего через ворота 23-летнего жителя Москвы задержали росгвардейцы совместно со службой безопасности музея, он был доставлен в отдел внутренних дел.

Недавно в Эрмитаже обнаружили флорентийский портрет Марии Медичи.

Фото: Telegram/ Росгвардия. Северо-Западный округ