В Онкологическом центре имени Напалкова начал работать инновационный линейный ускоритель

Злокачественные опухоли на сегодняшний день занимают второе место после сердечно-сосудистых заболеваний среди основных причин смертности в мире.

В Онкологическом центре имени Напалкова в поселке Песочный установлен и готов к работе линейный ускоритель TRUEBEAM. Он позволит применять более точные, сложные и современные технологии, которые намного сократят процесс лечения. Его запустили в работу во Всемирный день борьбы против рака, в День онколога. Об этом рассказали в Смольном.

Злокачественные опухоли на сегодняшний день занимают второе место после сердечно-сосудистых заболеваний среди основных причин смертности в мире. Как поделился глава города, сейчас в Петербурге удается выявить 59% онкологических заболеваний на ранних стадиях при установленном целевом показателе более 57%. Планируется, что к 2030 году этот показатель составит уже 60,2%.

Также в Северной столице по региональной программе создана обширная сеть центров амбулаторной онкологической помощи. Они действуют во всех районах города. В 2024 году был открыт двадцатый такой центр – в Песочном, в Центре имени Напалкова.

По программе "Борьба с онкологическими заболеваниями" модернизируются и переоснащаются городские медучреждения. Только в прошлом году введено в эксплуатацию 11 единиц современного оборудования. В том числе, один компьютерный томограф. В этом году начался уже новый национальный проект "Продолжительная и активная жизнь". В его рамках продолжится дооснащение высокотехнологичной техникой ряда клиник и стационаров, включая Центр Напалкова.

Ранее онколог разъяснил, как будут использовать нашумевшую вакцину от рака.

Фото: Смольный