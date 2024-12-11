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В Ленобласти женщина ударила своего супруга куском мяса. Его госпитализировали
Сегодня, 12:33
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В Ленобласти женщина ударила своего супруга куском мяса. Его госпитализировали

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Мужчину отпустили домой в удовлетворительном состоянии.

В Тосненском районе Ленобласти между супругами произошла ссора, в результате которой мужчина оказался в больнице. Об этом пишет 4 февраля Neva.Today

Накануне 31-летнего жителя Ульяновки госпитализировали с рвано-ушибленной раной левого уха, его уже отпустили домой в удовлетворительном состоянии. 

Известно, что в ходе конфликта пострадавшего ударила куском мяса по затылку жена. 

Ранее на Piter.TV: "пьяная" драка на лодочной станции в Кронштадте закончилась реанимацией для двух мужчин. 

Фото: Piter.TV

Теги: конфликт, ульяновка
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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