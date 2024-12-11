"Пьяная" драка на лодочной станции в Кронштадте закончилась реанимацией для двух мужчин

В настоящий момент полиция проводит проверку по данному инциденту и рассматривает вопрос о возбуждении уголовного дела.

В воскресенье, 2 февраля, в 14:20 полиция Кронштадта получила сообщение из местной больницы о том, что несколько часов назад туда поступил 54-летний охранник лодочной станции форта "Константин" с различными травмами. Мужчина находился в тяжёлом состоянии и был доставлен в реанимационное отделение.

По данным пресс-службы ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, сотрудники полиции задержали 46-летнего жителя Кронштадта, который, находясь в вагончике на территории лодочной станции, в ходе ссоры, произошедшей на почве алкогольного опьянения, нанёс своему знакомому несколько ударов кулаками. В процессе драки сам задержанный также получил повреждения и почувствовал недомогание, сообщив об этом прибывшим полицейским, которые вызвали ему скорую помощь. Пострадавшего доставили в ту же больницу, где он, как и его оппонент, был помещён в реанимацию.

В настоящий момент полиция проводит проверку по данному инциденту и рассматривает вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Фото: Piter.TV