В ДТП в деревне Куйвози пострадали двое детей

Ведётся расследование обстоятельств происшествия.

В воскресенье, 2 февраля, в 16:15 на 42 км трассы "Магистральная" в деревне Куйвози Всеволожского района Ленинградской области произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель автомобиля LADA Largus 1979 года рождения потерял управление и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Kia Optima, управляемым женщиной 1992 года рождения.

По данным пресс-службы ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, в результате аварии пострадали два ребенка, находившиеся в иномарке: восьмилетняя девочка получила травмы средней степени тяжести и была доставлена в больницу, пятилетнюю девочку после медицинского осмотра отпустили домой.

Ведётся расследование обстоятельств происшествия.

Ранее мы сообщили о том, что легковой автомобиль загорелся после столкновения со столбом на трассе под Лугой.

Фото: Piter.TV